Oggi i convocati di Spalletti: Gabbia spera in una chiamata

Questo weekend sarà l'ultimo in cui si giocherà la Serie A prima di una nuova pausa per le nazionali. Dopo le vittorie contro Francia e Israele di un mese fa l'Italia del Ct Luciano Spalletti torna in campo per altre due gare di Nations League. Prima la sfida al Belgio, allo Stadio Olimpico, il prossimo 10 ottobre; quindi la gara di ritorno contro Israele, al Bluenergy Stadium di Udine, il 14 ottobre.

Nella giornata di oggi sono attese le convocazioni di mister Spalletti e potrebbe esserci qualche bella notizia. Potrebbe infatti tornare in Nazionale un calciatore del Milan, si tratta di Matteo Gabbia che dopo un convincente 2024 finalmente potrebbe ricevere la chiamata del Ct per la selezione maggiore. Tra i possibili convocati potrebbe figurare anche un ex Milan come Daniel Maldini, oggi al Monza a titolo definitivo.