Oggi il Meet&Greet con Junior Messias: le immagini

Una cinquantina di tifosi rossoneri hanno incontrato Junior Messias. L'esterno rossonero, durante il Mett&Greet al Milan Store a San Babila, ha firmato autografi e scattato foto con i tifosi presenti. Di seguito le immagini dell'evento:

Meet & Greet with Messias ️



Quality time with the fans at the Milan Store Downtown



Incontro con Junior al Milan Store nel cuore di Milano #SempreMilan pic.twitter.com/gKKPDmVOFJ