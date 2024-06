Oggi l'ultimo giorno in rossonero per Simon Kjaer: statistiche e palmares

Il saluto alla sua gente già lo ha dato in occasione della partita contro la Salernitana,, ma è oggi ufficialmente l'ultimo giorno in rossonero per Simon Kjaer. Il difensore danese, eliminato fra le altre cose ieri sera da Euro2024 per mano della Germania dopo non aver giocato neanche un minuto con la Danimarca nella competizione, può da domani trovarsi una nuova sistemazione in vista della prossima stagione. Al momento ancora nessuna indiscrezione è uscita fuori in merito al futuro di Kjaer, ma l'impressione è che un giocatore esperto come lui possa fare ancora comodo a diverse squadra.

Arrivato fra lo scetticismo generale dell'ambiente, Simon Kjaer è stato uno dei pilastri della rinascita del Milan targata Stefano Pioli. Lui ed Ibrahimovic hanno forgiato e fatto crescere uno spogliatoio di ragazzini facendoli diventare prima uomini e poi calciatori di livello, anche perché uno Scudetto ed una semifinale di Champions League non si raggiungono senza delle figure come loro. Allo stesso tempo c'è da dire che l'avventura rossonera di Kjaer è stata "rovinata" dal primo infortunio grave della sua carriera, ma in numeri con la maglia del Milan per il danese restano importanti.

In 4 anni e mezzo, infatti, Kjaer ha segnato 1 gol e servito 3 assist in 121 presenze con il Milan, che fra le altre cose è la squadra con la quale ha giocato più partite in crriera.