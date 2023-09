Oggi s'è riunito il Comitato Esecutivo UEFA a Limassol: tutte le decisioni più importanti

Sarà lo Stadion Narodowy di Varsavia a ospitare la finale della Supercoppa Europea nel 2024. Lo ha deciso il Comitato Esecutivo della UEFA, riunitosi oggi a Limassol; il trofeo si disputerà il prossimo 14 agosto, come sempre tra la vincente della Champions League e quella dell'Europa League.

Altre decisioni

Il Comitato Esecutivo UEFA ha nominato i paesi ospitanti delle fasi finali delle competizioni giovanili continentali:

Campionato Europeo Under 17 Femminile UEFA: Irlanda del Nord 2026; Finlandia 2027.

Campionato Europeo Under 17 UEFA: Albania 2025; Estonia 2026; Lettonia 2027.

Campionato Europeo Under 19 Femminile UEFA: Bosnia-Erzegovina 2026; Ungheria 2027.

Campionato Europeo Under 19 UEFA: Galles 2026; Israele 2027.

Il Comitato ha deciso inoltre di spostare il Congresso UEFA 2024 previsto per l'8 febbraio 2024 da Madrid a Parigi. Anche il sorteggio della fase a gironi della UEFA Nations League 2024/25 si terrà nella capitale francese lo stesso giorno.

Infine, Armand Duka dell'Albania diventa uno dei vicepresidenti UEFA, in sostituzione di Luis Rubiales, che si è dimesso il 10 settembre 2023.