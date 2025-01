Oh my God Pulisic! Stagione da record per l'americano: tutti i gol stagionali

E' il giorno dopo la meravigliosa serata in Arabia con il Milan che ha vinto il derby contro l'Inter e conquistato la sua ottava Supercoppa Italiana. Una serata incredibile che ha visto i ragazzi di Conceiçao rimontare i nerazzurri da 0-2 a 3-2. E' stato decisivo, come spesso accade Christian Pulisic. Per lui questa è una stagione da record.

Pulisic ancora in gol: che numeri!

L'americano rossonero ha totalizzato 10 gol in 22 match nel 2024/25, raggiungendo la doppia cifra di reti in entrambe le stagioni con la maglia del Milan tra tutte le competizioni (15 gol in 50 partite nel 2023/24), in carriera in precedenza ci era riuscito solo nel 2019/20 (11 gol con il Chelsea).