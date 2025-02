Ok Santi Gimenez, ma Abraham vuole comunque conquistare il Milan

Tammy Abraham è consapevole che preso Santiago Gimenez diventerà il titolare di questo Milan, anche perché l'importante investimento fatto dalla dirigenza questo gennaio non lascia dubbi in merito. Il messicano avrà però bisogno di un po' di tempo per adattarsi e tornare in condizione, con l'inglese che sfrutterà tutte le occasioni che gli si presenteranno davanti.

Nonostante il Bebote, Abraham punta a fare bene in questi ultimi mesi di stagione, così da convincere il Milan a riscattarlo, consapevole che un eventuale ritorno alla Roma sarebbe momentaneo, considerato il rapporto oramai ai minimi termini con la tifoseria. Dopo la doppietta di mercoledì l'inglese avrà sabato subito un'altra grande occasione contro l'Empoli, anche perché al momento sarebbe in vantaggio nel ballottaggio proprio con Gimenez.