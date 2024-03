Okafor a DAZN: "Dobbiamo stare calmi: tornare a Milano e lavorare per campionato e Europa League"

L'attaccante del Milan Noah Okafor ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria esterna per 0-1 contro la Lazio, arrivata grazie ad un suo gol.

Come all'andata, entri e segni: questo vale di più?

"Sono molto contento, di aver segnato e soprattutto di aver dato il mio contributo per i tre punti. Partita difficile, ma l'abbiamo vinta".

Dopo questa partita, inizia un nuovo campionato per te?

"Spero di sì, lavoro tutti i giorni per essere a disposizione della squadra e per far gol".

Partita difficile e nervosa: quanto era importante vincere?

"Molto intensa, abbiamo avuto difficoltà nel primo tempo. Nel secondo ci siamo sbloccati e abbiamo trovato la vittoria".

Vittoria importante anche in vista dell'Europa League?

"Dobbiamo stare calmi, tornare a Milano e lavorare duro sia per il campionato che per l'Europa League".