Okafor a Milan Tv: "Avevo detto a Tijji di farsi trovare pronto"

Vittoria del Milan, la prima in questa Champions League, in casa contro il Club Brugge. I rossoneri che hanno faticato nel primo tempo e nel primo quarto d'ora del secondo, hanno superato per 3-1 i belgi, rimanendo in superiorità numerica di un uomo dal 40' del primo tempo. Decisivi Pulisic e Reijnders con una doppietta: anche i cambi di Fonseca determinanti. Della partita ne ha parlato a Milan Tv il giocatore rossonero Noah Okafor. Le sue dichiarazioni.

Sull'assist immediato: "Sono molto felice per i tre punti e anche per me, sono sempre orgoglioso quando posso aiutare la squadra. Ogni volta che entro voglio determinare e dare il massimo. Avevo detto a Tijji di farsi trovare pronto quando vado sul fondo"

Sui primi punti in Champions, ora il Real: "Sì certo, dopo le prime due partite avevamo 0 punti ma oggi abbiamo fatto di tutto per prenderne tre. Ora dobbiamo pensare partita dopo partita, ma ora ci concentreremo sugli errori per migliorare ancora"

Sull'essere tornato decisivo: "Per me è molto improtante essere in forma e in condizione, allenarmi duramente. E poi ogni volta che entro in campo cerco di fare il meglio e di mettere tutto nella giusta direzione"