Okafor: "Felice per il gol ma sono orgoglioso della mia squadra e della vittoria"

L'attaccante svizzero commenta con un grande sorriso la vittoria del Milan e il secondo gol in rossonero, ringraziando Leao per l'assist. "Felice e orgoglioso di giocare qui, fare gol mi fa stare bene è importante per me. San Siro stadio incredibile, Leao? E' mio fratello e lo ringrazio per l'assist".