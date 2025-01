Okafor si allena a Milanello e il Milan ironizza sul Lipsia: "Infortunato? Decisamente NOah"

vedi letture

Postato sul proprio profilo Instagram, il ritorno in campo di Noah Okafor dopo le recenti vicende di mercato ha fatto discutere, e nemmeno poco. L'attaccante svizzero era ormai pronto a diventare un nuovo giocatore del Lipsia, in Bundesliga ma il club tedesco ha voluto fare arenare la trattativa in merito a dei presunti problemi fisici rinvenuti in Okafor al momento delle visite mediche. In verità il numero 17 rossonero è tornato integro e ad allenarsi col resto del gruppo, ed è così pronto per essere convocato da Sergio Conceiçao per la partita di campionato contro il Parma in programma domenica alle 12.30 a San Siro.

Nel frattempo il Milan manda ironicamente un messaggio al Lipsia.