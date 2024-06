Olanda-Austria 2-3: un'ora di gioco per Reijnders, ancora panchina per Zirkzee

Pomeriggio strano per l’Olanda di Koeman, messa in difficoltà dall’organizzazione e dalla compattezza dell’Austria di Ralf Rangnick. Subito sotto con l’autogol di Malen, Reijnders sbaglia il gol del pareggio con un destro masticato nel cuore dell'area di rigore. Koeman cerca di correre ai ripari fin da subito effettuando il primo cambio al minuto 35, facendo entrare lo scoppiettante Xavi Simons.

Il trequartista entra bene e in avvio di ripresa, pochi secondi dopo il fischio d’inizio del secondo tempo, serve a Gakpo un bel passaggio che la punta del Liverpool sfrutta bene: finta e tiro a giro, 1-1. Dura poco la gioia per il pareggio perché de Vrij se la butta dentro nel tentativo di spazzare un colpo di testa avversario in area di rigore. Al minuto 66 finisce la partita di Reijnders, che lascia spazio a Wijnaldum. Al minuto 77’ la pareggia Depay con un ottimo tiro al volo nel cuore dell’area di rigore che si insacca all’angolino. L’Austria però mette nuovamente la freccia con un bel tiro da posizione difficile di Sabitzer che trova impreparato il portiere. Olanda-Austria 2-3, gli oranje passano il girone da terzi. Ancora 90 minuti interamente in panchina per Joshua Zirkzee.