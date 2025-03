Olanda, la probabile formazione contro la Spagna: Reijnders titolare

Secondo quanto riporta Algemeen Dagblad, questa è la probabile formazione dell'Olanda per la sfida di questa sera in casa della Spagna, valida per il ritorno dei quarti di Nations League (si ripartirà dal 2-2 dell'andata): Verbruggen; Geertruida, Van Hecke, Van Dijk, Baas/Maatsen; Reijnders, Kluivert, De Jong; Frimpong, Depay, Gakpo. Si giocherà allo stadio Mestalla di Valencia.

Un solo dubbio di formazione per Koeman

Ronald Koeman, ct dell'Olanda, avrebbe confermato lo stesso undici sceso in campo qualche giorno fa a Rotterdam nella gara di andata, ma il terzino sinistro Jorrel Hato, che milita nell'Ajax, è squalificato dopo il rosso ricevuto al De Kuip e quindi il tecnico olandese lo dovrà sostituire. In ballottaggio ci sono Youri Baas (Ajax) e Ian Maatsen (Aston Villa).