Olanda, tutta la delusione di Reijnders: "Orgogliosi di noi, ma un torneo lo giochi per vincerlo"

C'è grande delusione in tutta l'Olanda e ovviamente anche in Tijjani Reijnders dopo la sconfitta di ieri nella semifinale dell'Europeo contro l'Inghilterra. Dopo la partita, il centrocampista olandese del Milan ha commentato così il ko contro gli inglesi: "Se pensi al fatto che che siamo andati di nuovo in semifinale dopo vent'anni, è un risultato senza dubbio positivo, ma quando giochi un torneo lo giochi per vincerlo. Ovviamente siamo orgogliosi l'uno dell'altro e orgogliosi dei fan che erano ovunque. E’ un peccato però aver perso” riporta il De Telegraaf.

Reijnders ha poi continuato la sua analisi della partita contro l'Inghilterra: "Nel primo tempo trovavano sempre un uomo libero. Gli inglesi hanno fatto bene e sono stati molto in movimento. Non siamo riusciti a capirli. Poi l'allenatore ha cambiato la disposizione in campo e fortunatamente siamo riusciti a controllarli. E così abbiamo potuto fare di più il nostro gioco. Abbiamo iniziato a giocare con quattro uomini a centrocampo con Joey (Veerman, ndr) che si è unito a noi. Così loro non sono più riusciti a trovare l’uomo libero e questo è stato particolarmente visibile nel secondo tempo".