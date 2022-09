Oli-pigliatutto: Giroud è sempre sceso in campo nelle prime 7 partite stagionali, non accadeva dal 2017

MilanNews.it

San Siro si prepara a riaprire le proprie porte alla Champions League, le lancette girano inesorabilmente verso il fischio d’inizio di Milan-Dinamo Zagabria. E quando si parla di “girarsi”, non può non venire in mente Olivier Giroud. Il ragazzone di Chambret sarà del match anche contro i croati. Pioli non crede nel concetto di titolarità, ma Giroud potrebbe essere una delle poche eccezioni. In una squadra di giovani, dove si va sempre a mille all’ora, lo status del francese è passato da valida alternativa a capobranco, sia dal punto di vista attitudinale che tecnico.

La magica doppietta contro l’Inter è stata lo spartiacque, lo Scudetto vinto la dimostrazione che per vincere servono i campioni, e che Olivier fa parte di questa ristrettissima cerchia. Dalla girata nel derby di febbraio si è preso l’attacco rossonero e non l’ha più mollato: sempre titolare fino a fine stagione. Altro che maledizione della numero 9… Anche nella stagione corrente non ne ha saltata una, partendo dalla panchina solo contro Udinese ed Atalanta. 7 su 7, mai così impegnato ad inizio anno dal 2017.

A fine settembre le candeline su cui soffiare saranno 36, giusto per puntualizzare. È vero che gli infortuni dei colleghi di reparto hanno inevitabilmente influenzato Pioli nelle scelte, ma la totale fiducia riposta su Olivier non può essere un caso. Nel derby di quest’anno si è di nuovo girato per battere Handanovic, contro la Samp invece ha fronteggiato le difficoltà ed ha tirato fuori il Milan dalle sabbie mobili. Nell’ultima sgambata europea, a Salisburgo, è stato protagonista di una prestazione opaca, e contro la Dinamo Zagabria avrà voglia di rifarsi. Il Milan ha bisogno della sua esperienza: alle spalle 47 presenze in Champions (che ha anche vinto con il Chelsea), due delle quali proprio contro la formazione croata, risalenti ai tempi dell’Arsenal. All’andata ebbero la meglio i croati, al ritorno i Gunners, ed il tifo di fede milanista sogna una notte che regali a Giroud le stesse emozioni di quest’ultima sfida.

