Olivier Giroud è l'Mvp del mese di settembre: quattro gol e un assist

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un mese intenso, cinque le gare disputate dal Milan tra Serie A e UEFA Champions League, prima della pausa nazionali. Una costante: la prestazione di Olivier Giroud. Nel giorno del suo compleanno, l'attaccante francese festeggia doppiamente: i tifosi rossoneri l'hanno infatti eletto come MVP del mese di settembre. Quattro le realizzazioni - a cui aggiungere un assist - del numero 9 rossonero nel parziale.

Gol e assist nel Derby per aprire il conto mensile, in rete anche contro il Napoli per chiudere la parentesi rossonera, prima di trovare la marcatura anche con la selezione francese. In mezzo, tante prestazioni di spessore e tanta incisività, determinante nella trasferta di Genova e nel successo interno contro la Dinamo Zagabria.



Un riferimento essenziale per la fase offensiva rossonera, esperienza e sacrificio sempre al servizio della squadra. Un esempio e un trascinatore anche per i compagni, Mister Pioli sa di poter fare totale affidamento su Olivier per qualsiasi occasione. I gol non mancano mai, la fame e l'energia sono sempre le stesse.

Giroud, eletto MVP di Sampdoria-Milan, ha preceduto Theo Hernández, Alexis Saelemaekers e Rafael Leão nei voti espressi dai tifosi rossoneri. Un riconoscimento che premia la qualità e il rendimento del centravanti francese. Complimenti Oli!