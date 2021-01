On this day - 08/01/1998: Milan-Inter 5-0: pokerissimo rossonero nel derby di Coppa Italia

Esattamente 23 anni fa il Milan vinceva un iconico derby in Coppa Italia contro l'Inter. Questa partita, in particolare, è da ricordare per il risultato: un sonoro 5-0 per i rossoneri. I marcatori della sfida, in particolare, furono Albertini, Ganz, Savicevic, Nilsen e un autogol di Colonnese. Questi gli highlights pubblicati dall'account Twitter del Milan.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/OnThisDay?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#OnThisDay</a> in 1998: <a href="https://twitter.com/hashtag/ACMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ACMilan</a> 5-0 Inter <br><br> 23 years since a memorable derby night in Coppa Italia <br>️ 23 anni fa l’indimenticabile 5-0 nel Derby di Coppa Italia <br><br>Powered by <a href="https://twitter.com/skrill?ref_src=twsrc%5Etfw">@skrill</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/28S64GNNru">pic.twitter.com/28S64GNNru</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1347468085687676928?ref_src=twsrc%5Etfw">January 8, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>