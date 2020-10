On this day - 10/10/1990, Sampdoria-Milan 1-1: pareggio nella gara d'andata della Supercoppa europea

Esattamente trent'anni fa, allo stadio Marassi di Genova, andava in scena la gara d'andata della Supercoppa Europea tra la Sampdoria (squadra vincitrice della Coppa delle Coppe) e il Milan (vincitore della Coppa dei campioni). La partita, terminata sul risultato di 1-1, vide tra i marcatori protagonisti Evani per i rossoneri che diede un importante vantaggio per la gara di ritorno in programma a Bologna.