Il 12 febbraio 2011, in occasione di un Milan-Parma 4-0 valido per la 25^ giornata di Serie A, Antonio Cassano ha siglato il suo primo gol con la maglia rossonera. L'attaccante barese fu un valore aggiunto importantissimo per la conquista dello scudetto rossonero e con la maglia del Milan mise a segno 8 gol in 40 partite.