On this day - 12 aprile 1987 - L'ultimo gol di Hateley con la maglia del Milan

Il 12 aprile 1987, in un Milan-Torino giocato a San Siro, Mark Wayne Hateley segnò la sua ultima rete con la maglia rossonera. L'attaccante inglese, famoso soprattutto per l'iconica rete di testa nel derby del 1984, giocò al Milan per tre stagioni, realizzando 21 gol complessivi. In quel pomeriggio di aprile il nativo di Derby approfittò di una dormita della difesa granata e fu lesto a depositare alle spalle di Copparoni, segnando il decisivo 1-0.