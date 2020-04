On this day - 13 aprile 2017: finisce l'era Berlusconi, il Milan passa nelle mani di Yonghong Li

Esattamente tre anni fa, il 13 aprile 2017, al Milan finiva ufficialmente l'era di Silvio Berlusconi che, dopo oltre 30 anni alla guida del club rossonero, decise di cederlo a Yonghong Li per 740 milioni di euro. Alla fine di quella storica giornata, l'imprenditore cinese dichiarò: "Ringrazio Berlusconi e Fininvest per la fiducia e i tifosi per la pazienza. Da oggi costruiamo il futuro. Passo dopo passo torneremo sul tetto del mondo". L'avventura di Mr. Li alla guida del Milan durò però poco più di un anno, cioè fino al 10 luglio 2018 quando il fondo Elliott prese il controllo del club di via Aldo Rossi.