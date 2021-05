On this day - 14/05/2006: Milan-Roma 2-1 l'ultima di Rui Costa in rossonero

Guardando ad anniversari e ricorrenze esattamente 15 anni fa, in un Milan-Roma terminato 2-1, si segnala l'ultima presenza in rossonero di Manuel Rui Cpsta. Il fantasista portoghese, protagonista di grandi vittorie, in totale ha vestito la maglia del milan per 192 partite, segnando 11 gol e vincendo 1 Champions League (2003), 1 Coppa Italia (2003), 1 Supercoppa Europea (2003), 1 Scudetto (2003-04), 1 Supercoppa Italiana (2004).