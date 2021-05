On this day - 14/05/2016: il Milan saluta per l'ultima volta Mexes e Abbiati

Guardando ad anniversari e ricorrenze esattamente 5 anni fa, nella brutta sconfitta interna con la Roma, il Milan salutava due grandi ex. In quella partita, infatti, Mexes registrava la sua ultima presenza in rossonero mentre Christian Abbiati dava l'addio al Milan e al calcio. In totale, con la maglia del diavolo, il difensore francese ha totalizzato 114 presenze, 7 reti e ha vinto una Supercoppa Italiana mentre il portiere italiano ha registrato 380 presenze vincendo 3 Scudetti (1998-99, 2003-04 2010-11), 2 Supercoppe Italiane (2004, 2011), 1 Coppa Italia (2003), 1 Champions League (2003), 1 Supercoppa Europea (2003).