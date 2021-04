On this day - 15/04/1962: Spal-Milan 0-3, l'esordio di Lodetti in rossonero

Il 15 aprile 1962, in occasione di un Spal-Milan valido per la trentaquattresima giornata di A, Giovanni Paolo Lodetti faceva il suo esordio con la maglia del Milan. Il 'Basletta' come era soprannominato trascorse 9 stagioni in rossonero, disputando 288 gare, segnando 26 gol e vincendo 2 Scudetti (1961-62, 1967-68), 2 Coppe dei Campioni (1963, 1969), 1 Coppa Intercontinentale (1969), 1 Coppa delle Coppe (1968), 1 Coppa Italia (1967).