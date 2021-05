On this day - 15/05/2010: Milan-Juventus 3-0, Ronaldinho show a San Siro

Guardando ad anniversari e ricorrenze esattamente 11 anni fa, si registrava un'importantissima gara tra Milan e Juventus in cui a prevalere furono i rossoneri. A San Siro il Milan di Leonardo si impose per 3-0 grazie alle reti di Ronaldinho e Antonini. Una grande vittoria in cui a spiccare fu proprio l'asso brasiliano in quella che fu una delle sue migliori prestazioni.