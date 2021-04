On this day - 15 aprile 1989: Virdis segna il suo ultimo gol con la maglia del Milan

Il 15 aprile 1989, in occasione di un Lecce-Milan valido per la venticinquesima giornata di A, Pietro paolo Virdis ha segnato la sua ultima rete in maglia rossonera. L'attaccante italiano, in rossonero per 5 stagioni, in totale con il Milan ha giocato 186 partite e segnato 76 gol. Con i rossoneri ha vinto 1 Scudetto (1987-88), 1 Coppa dei Campioni (1989), 1 Coppa Intercontinentale (1989), 1 Supercoppa di Lega (1989), 1 Mundialito per Clubs (1987), 1 titolo di capocannoniere italiano di Serie A (1986-87 - 17 reti).