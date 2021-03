On this day - 17/03/1992: Milan-Porto 1-0, decide Eranio

Esattamente 28 anni fa il Milan vinceva un iconico match in Champions League con il Porto. Questa partita, in particolare, è da ricordare per il gol di Eranio che valse un importante vittoria ai gironi. Questi gli highlights pubblicati dall'account Twitter del Milan.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">A magic moment <a href="https://twitter.com/hashtag/OTD?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#OTD</a> for Stefano Eranio in 1993: his only <a href="https://twitter.com/hashtag/UCL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#UCL</a> goal ️<br><br>28 anni fa il gol di Eranio che decise la sfida contro il Porto ️<a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/IIx8wAgqmK">pic.twitter.com/IIx8wAgqmK</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1372110467695579139?ref_src=twsrc%5Etfw">March 17, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>