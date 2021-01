Esattamente un anno fa, il 19 gennaio 2020, Ante Rebic ha segnato il suo primo gol con la maglia rossonera: era un Milan-Udinese valido per la 20^ giornata di Serie A e l'attaccante croato, entrato in campo ad inizio secondo tempo al posto di Beneventura, siglò una doppietta decisiva (3-2 per il Diavolo il risultato finale).