On this day - 20/03/1994: Milan-inter 2-1, decide Daniele Massaro

Esattamente 27 anni fa il Milan vinceva uno dei pochi derby nella storia giocata a marzo. Questa partita, in particolare, è da ricordare per essere stata una gara combattuta decisa dall'ultimo gol nelle stracittadine milanesi di Massaro. Oltre al gol dell'attaccante rossonero, il tabellino fu aperto da un autogol di Bergomi e dalla rete dell'1-1 di Schillaci. Questi gli highlights pubblicati dall'account Twitter del Milan.

#OnThisDay vs Inter, 1994 🤩

Massaro to the rescue to avoid a deadlocked derby



Un Derby destinato al pareggio, poi ci pensa Massaro #SempreMilan



