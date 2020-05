Una sola stagione cominciata in un'atmosfera di grande entusiasmo e terminata tra polemiche e porte sbattute: questo, in un certo senso, potrebbe essere il riassunto dell'annata rossonera di Leonardo Bonucci. L'ex capitano del Milan, esattamente due anni fa, disputava l'ultima partita con la maglia rossonera nella vittoria del diavolo per 5-1 sulla Fiorentina.