On this day - 24/03/1996: Milan-Parma 3-0, l'ultimo gol di Donadoni in rossonero

Il 24 marzo 1996, in occasione di un Milan-Parma valido per la ventisettesima giornata di A, Donadoni ha segnato la sua ultima rete in maglia rossonera. L'esterno bergamasco, in rossonero per 10 stagioni, in totale con il Milan ha giocato 390 partite e segnato 23 gol. Con i rossoneri ha vinto 6 Scudetti (1987-88, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1998-99), 3 Coppe dei Campioni (1989, 1990, 1994), 2 Coppe Intercontinentali (1989, 1990), 3 Supercoppe Europee (1989, 1990, 1995), 4 Supercoppe di Lega (1989, 1992, 1993, 1994), 1 Mundialito per Clubs (1987).