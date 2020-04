On this day - 24 aprile 2007: Kakà firma il suo capolavoro all'Old Trafford

24 aprile 2007, Old Trafford, Manchester. I rossoneri, dopo aver superato il Bayer con una mastodontica prova a Monaco di Baviera, si apprestano a sfidare i Diavoli Rossi nel proprio catino. Gli inglesi, dopo aver spupazzato la Roma ai quarti (7-1 il risultato casalingo). Gli inglesi fanno paura, Rooney è al suo massimo storico e Cristiano Ronaldo sta diventando un astro nascente. Dopo cinque minuti è proprio il portoghese a portare in vantaggio i suoi, dopo una carambola susseguente ad un uscita maldestra di Dida. Il Milan però non molla, grazie anche ad una delle prestazioni più gloriose di Kakà in maglia rossonera. Al 22' il brasiliano riceve palla da Seedorf, si infila in area avversaria e in diagonale batte Van der Saar, 1-1. Il vero capolavoro però è al 37': il verdeoro anticipa Scholes di testa, sombrero ad Heinze, altro colpo di testa che beffa ulteriormente l'argentino che si scontra con Evra, palla vicina al dischetto del rigore e destro facile facile all'angolino. Una gemma scolpita nel tempo. La ripresa, purtroppo per il Milan, è marchiata Red Devils: Rooney prima pareggia al 59' e poi riserva una doccia fredda col 3-2 al 91'. Una sconfitta con gol che comunque consentirà ai rossoneri di conquistare la finale di Atene grazie ad una gara di ritorno monumentale.