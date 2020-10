On this day - 25/10/2009: Chievo-Milan 1-2, la prima e unica doppietta in carriera di Nesta

Esattamente 11 anni fa, nella gara tra Chievo e Milan valevole per il campionato 2009/10, Nesta si rendeva protagonista di un traguardo unico per la sua carriera: la prima e sola doppietta nella sua storia calcistica. Il Milan, infatti, sbancò il Bentegodi, con una splendida vittoria in rimonta per 2-1. Una partita a due facce, con il Chievo che passò in vantaggio nel primo tempo con Pinzi, ma poi venne sconfitto nel finale da un grandissimo Milan e da un immenso Nesta, che segnò due gol di testa.