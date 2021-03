Era il 26 marzo 1961 e quel giorno si giocava il derby tra Inter e Milan, valido per la 25^ giornata di Serie A: in quella partita, al 19' Nils Liedholm segnò il suo ultimo gol con la maglia rossonera. Il match terminò 2-1 per il Diavolo (di Altafini l'altra rete milanista).