On this day - 28 novembre 1999: il Milan e la vittoria sul Parma. Doppietta di Boban e rigore parato da Rossi

Il Milan, intervenuto su Twitter, ha ricordato la vittoria sul Parma del 28 novembre 1999, successo avvenuto esattamente ventuno anni fa. Una doppietta di Boban e il rigore parato da Sebastiano Rossi permisero alla formazione di Zaccheroni di ottenere i tre punti.

#OnThisDay in ‘99 a roller-coaster of emotions in #MilanParma 🤩



L’emozione di un rigore parato al 90’: vi ricordate Super Seba? 🤩 #SempreMilan pic.twitter.com/uRjCv8zHXE