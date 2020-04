Il 29 aprile 2012, in occasione di un Siena-Milan valido per la 35^ giornata di Serie A, Antonio Cassano ha siglato il suo ultimo gol con la maglia rossonera. Il match si concluse 1-4 per il Diavolo grazie ad una doppietta di Ibrahimovic e i gol di Nocerino e proprio di Fantantonio.