On this day - 30 settembre 2018: Samu Castillejo segna al Sassuolo il suo primo gol rossonero

Esattamente tre anni fa, il 30 settembre 2018, Samu Castillejo ha segnato la sua prima rete in maglia rossonera in occasione di Sassuolo-Milan valido per la 7^ giornata di Serie A: lo spagnolo partì titolare e siglò al 60' il gol del momentaneo 3-0 (4-1 per il Diavolo il risultato finale) con un bel sinistro dal limite dell'area che si è insaccato nell'angolino alla sinistra di Consigli.