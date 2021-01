On this day - 31/01/2016: Milan-Inter 3-0, i rossoneri vincono il derby grazie a Alex, Bacca e Niang

Esattamente 5 anni fa il Milan vinceva il derby di campionato contro l'Inter. Questa partita, in particolare, è da ricordare per il risultato: un sonoro 3-0 per i rossoneri. I marcatori della sfida, furono Alex, Bacca e Niang. Questi gli highlights pubblicati dall'account Twitter del Milan.

#OnThisDay in 2016

A 3-0 win in the Derby della Madonnina

Alex, Bacca e Niang firmano la vittoria sull’Inter



Powered by @skrill #SempreMilan pic.twitter.com/a41jrx9zht — AC Milan (@acmilan) January 31, 2021