On this day - 5 maggio 1901: Genoa-Milan 0-3, i rossoneri conquistano il primo scudetto

Il 5 maggio, nella storia rossonera, è una data importante: è infatti il battesimo delle tante vittorie del glorioso club rossonero. In questa data, nel 1901, dopo due anni dalla sua fondazione il Milan conquistò il primo scudetto nella sua storia grazie alla vittoria per 3-0 sul Genoa in trasferta. Una data lontana e poco celebre ma che nella storia rossonera rappresenta il primo mattoncino del glorioso cammino del club.