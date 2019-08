Il 14/08/1996 è una data particolare per la storia del Milan, è la data esatta in cui Patrick Vieira venne ceduto all’Arsenal per 3.5 milioni di Sterline. Il club rossonero decise di non puntare sul centrocampista francese e lo lasciò partire verso la Premier League. Con la maglia dei Gunners scese in campo per ben 389 tra le varie competizioni, realizzando anche 33 gol e 34 assist.