Esattamente 8 anni fa il Milan di Massimiliano Allegri vinceva e convinceva sul campo della Roma per 2-3. Questa partita, in particolare, è da ricordare per l'ultimo gol di Nesta in rossonero: l'ex numero 13 rossonero siglò il secondo gol di quella partita. Gli altri due furono messi a segno da Zlatan Ibrahimovic. Per la Roma di Luis Enrique andarono a segno Burdisso e Bojan Krkic.