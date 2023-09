Onana, papera e parole amare: "Lo United ha perso per colpa mia"

André Onana si è reso protagonista in negativo nella partita di oggi in Champions League, che ha visto il Manchester United perdere 4-3 contro il Bayern Monaco. L'ex portiere dell'Inter si fa trafiggere ingenuamente dal tiro di Sané, che vale il vantaggio dei bavaresi. Dopo la partita Onana si prende le responsabilità: "Ho sbagliato, e la squadra ha perso per colpa mia. La mia partenza qui non è stata molto buona".