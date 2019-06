Onofri a MN: "Vidi camminare Giampaolo avanti e indietro per mezz'ora prima di una partita, è un integralista sui movimenti dei giocatori"

Claudio Onofri, intervistato da MilanNews.it, ha raccontato un episodio relativo alla carriera di Marco Giampaolo: "Il suo modo di essere non cambierà. Probabilmente ad inizio della carriera aveva una sorta di chiusura caratteriale, ma non solo con la stampa. Aspetto che ha i migliorato ad Empoli, ma anche con la Sampdoria. Racconto sempre un episodio avvenuto ad Udine. Dovevo commentare la partita ed ero nel suo stesso albergo quella mattina e lo vidi camminare solitario avanti e indietro per mezz'ora. Non mi veniva di andarlo a salutare, perché capivo che stava pensando alla gara di quel giorno. Tornando a Sacchi, veniva dal Parma ed è arrivato al Milan. C'è voluto un po' di tempo, ma la cosa importante è essere credibile agli occhi dei giocatori. Se vieni ritenuto tale dalla tua squadra, poi è tutto più facile. Poi, chiaro, allenare il Milan è diverso rispetto ad allenare una squadra di rango inferiore. L'importante è che gli prendano i giocatori in base al modulo che vorrà fare. Non è integralista sui moduli e lo dimostra il fatto che a Siena facesse il 4-4-2 a differenza del 4-3-1-2 visto con la Sampdoria. Mentre, invece, è integralista sui movimenti che devono fare i giocatori all'interno di quel modulo".