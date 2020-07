Onofri: "Milinkovic-Savic potrebbe fare la differenza anche in attacco"

Claudio Onofri, ex difensore italiano, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. "Le assenze di Caicedo ed Immobile peseranno, ma la squadre di Inzaghi ha una fisionomia precisa - ha detto Onorfri. Milinkovic, ad esempio, potrebbe tranquillamente giocare davanti. Con il duo Correa-Luis Alberto alle spalle, Sergej potrebbe fare la differenza anche giocando in attacco. Dipenderà molto dal recupero di Leiva poi, unico nel dare equilibrio a centrocampo. Inzaghi sicuramente saprà sviluppare le migliori possibilità in base all'avversario che troverà davanti. I biancocelesti si sono ripresi dopo la sconfitta di Bergamo, arrivata comunque contro una squadra fortissima. Sicuramente brucia per la rimonta subita, ma al momento i nerazzurri sembrano andare al doppio della velocità"