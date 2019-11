Claudio Onofri, intervenuto a TMW Radio, si è espresso sulla concorrenza in porta in Nazionale: "In porta abbiamo mantenuto alto il livello anche dopo Buffon. Donnarumma è un ragazzo del '99 con 150 partite in Serie A nel Milan: sono numeri che il ragazzo si è meritato sul campo. Il futuro è suo, ma occhio a Meret, che è un grande talento".