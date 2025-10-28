Open Var, Rocchi: “Rigore corretto ai danni di De Winter. La distanza fa la differenza”

vedi letture

Si è parlato tanto delle decisioni arbitrali dell'ottava giornata di Serie A e oggi, ad Open var, il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi ha chiarito gli errori e le decisioni corrette su tutti gli episodi più discussi. In merito al rigore fischiato ai danni di De Winter per un fallo di mano, queste sono state le parole del designatore:

"Il rigore di De Winter per fallo di mano è un rigore corretto dato molto bene dall'arbitro, questo è un classico esempio in cui quando decide bene in campo facilita il lavoro al VAR. Il rigore è corretto, è diverso dalla situazione che abbiamo avuto in Pisa Fiorentina dove il tira era ravvicinato e la distanza minima, al di là che il braccio fosse anche più vicino al corpo. La distanza qui fa la differenza, tu come difensore puoi benissimo accorgerti di ciò ch succede e e cercare di evitare un tiro ma non imn questa maniera. Per noi questo è rigore corretto e punibili".