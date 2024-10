Openda scoraggiato da Maignan: "Sempre un incubo incontrarlo"

Un'altra grande prova di Mike Maignan con la maglia della Francia. Il portiere rossonero ieri sera è stato assoluto protagonista nella partita di Nations League contro il Belgio, in trasferta, che i transalpini hanno vinto per 2-1 grazie alla doppietta di Kolo Muani ma anche grazie alle parate del numero 16 del Milan. In particolare il duello della sfida è stato con l'attaccante del Lipsia Lois Openda che ha sì segnato il gol dei Belgian Red Devils ma si è anche visto fare una clamorosa parata in faccia al 94°.

Nel post partita, come viene riportato da Le Parisien, l'attaccante del Belgio Lois Openda ha parlato di Mike Maignan quasi scoraggiato: "È sempre un incubo incontrarlo. Conosciamo tutti il suo livello. Non è un piacere vedere le sue parate per un attaccante, ma è un portiere di alto livello e non mi sorprende quello che fa"