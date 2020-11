Guardando a numeri e statistiche relativi alla partita tra Milan e Fiorentina, in particolare si può citare un dato relativo ad un singolo rossonero. Secondo quanto riporta Opta, Franck Kessié è uno dei tre giocatori nati dal 1996 in avanti ad aver raggiunto quota 25 reti in Serie A, dopo Lautaro Martínez e Federico Chiesa. Gioventù.