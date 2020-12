Opta - Milan, la linea verde continua: contro il Sassuolo e lo Spezia le formazioni più giovani in A dall'04/05

Guardando a dati e statistiche relativi alla formazione rossonera c'è un dato particolare, registrato in questo inizio di stagione, che sottolinea il progetto giovani rossonero. Le due formazioni iniziali più giovani scherate in SerieA da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (dal 2004/05) sono del Milan in questo campionato: contro lo Spezia ad ottobre (22 anni e 287) e contro il Sassuolo oggi (22 anni e 313).