Ora la Champions: ecco quanto porterebbe nella casse l'accesso agli ottavi

Il Milan ora deve subito ricalibrare la sua testa e pensare all'importante sfida di mercoledì 12 alle ore 21. I rossoneri scenderanno in campo per la gara di andata del Playoff di Champions League, in Olanda contro l'ex squadra di Santiago Gimenez, il Feyenoord. Si tratta di uno doppio scontro (il ritorno in programma il 18 alle ore 18.45) cruciale per il futuro rossonero, sia per quanto riguarda la stagione in corso ma anche in vista della prossima visto il vantaggio economico che comporterebbe.

Infatti con il passaggio del turno, e dunque la qualificazione agli ottavi, il Milan farebbe entrare nelle sue casse ben 11 milioni di euro che andrebbero ad aggiungersi ai 61 milioni già incassati come premi in questa prima parte di competizione. L'obiettivo per il calcio italiano è di portare quattro squadre tra le migliori 16: mai successo da quando c'è un tabellone dopo il primo turno di gironi. L'Inter è già qualificata, la Juventus sfida il PSV mentre l'Atalanta se la vede con il Club Brugge.