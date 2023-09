Ordine avverte: "Milan, il viaggio a Dortmund sarà già un bivio per l'avventura europea"

vedi letture

Franco Ordine questa mattina su Il Giornale ha ripreso i fili del discorso Milan a due giorni dall'esordio in Champions League che ha lasciato un po' tutto l'ambiente con l'amaro in bocca. Questo il commento su come si prospetta adesso il girone europeo rossonero: "Il primo passo nel girone, al contrario dei precedenti storici di casa Milan, non è un buon segnale per una qualificazione considerata già, dopo il sorteggio di Montecarlo, molto, molto, molto, tre volte molto difficile. E il prossimo viaggio a Dortmund diventerà già un bivio per l'avventura europea".